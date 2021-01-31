Приморье заняло 2 место среди регионов России с наибольшей динамикой ипотечных кредитов

Рекордно низкие ставки по ипотеке вывели Приморье на 2 место. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморский край занял второе место в 2020 году по динамике ипотечных кредитов. Популярность ипотеки обусловлена несколькими факторами. Спрос на ипотечные программы вырос в Приморье более чем на 30%. Большой популярностью у жителей края пользуется программа по улучшению жилья «Дальневосточная ипотека».

По данным Объединенного кредитного бюро, поддержку ипотеке в прошлом году главным образом оказывали рекордно низкие процентные ставки, которые стали возможны благодаря снижению Центробанком ключевой ставки. Значительное влияние оказала и программа льготной ипотеки, по которой можно было взять новостройку в кредит по ставке 6,5% и ниже.

«В Приморском крае в 2020 году выдано 19,5 тысяч льготных кредитов, что на 33% больше, чем в предыдущем году. По этому показателю регион занимает второе место после Алтайского края», – подчеркнули специалисты.

Стоит отметить, что только по программе «Дальневосточная ипотека» в Приморском крае было выдано более 4,3 тысячи льготных кредитов на 16,8 миллиарда рублей.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил выровнять цены на рынке жилья, спрос на которое стимулировала программа льготной ипотеки.