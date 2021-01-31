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Скоро здесь будет не дорога, а каток: во Владивостоке прорвало канализацию на Космонавтов

Уже сейчас из-за прорыва проезд к домам № 21 и 23 затруднен
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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На улице Космонавтов образовался каток из-за прорыва канализации.

На улице Космонавтов образовался каток из-за прорыва канализации.

Во Владивостоке на улице Космонавтов прорвало канализацию. Потоки грязи вылились на дорогу, из-за чего проезд к домам №21 и 23 уже сейчас затруднен.

Как утверждает автор видео, проехать к дому №21 и №23 по улице Космонавтов уже достаточно проблематично. Из-за того, что поток хлынул на дорогу, снег размыло, но вскоре отрицательная температура сделала свое дело. Дорога сейчас постепенно превращается в каток из начистот.

Пользователи соцсетей уже успели окрестить этот поток "рекой плача жителей Владивостока".