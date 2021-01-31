Участники несогласованной акции во Владивостоке переместились на лед, полиция за ними не пошла

Полиция с берега наблюдает за участниками несанкционированной акции. Фото: vl.ru

Во Владивостоке участники несанкционированного митинга перестали водить хоровод вокруг елки на набережной Спортивной гавани. Они переместились на лед, но полиция за ними не пошла.

Около ста человек спешно ретировались с набережной, но продолжили несогласованную акцию, но уже на льду. Силовики не стали преследовать граждан. Тем не менее, охрана порядка на набережной Спортивной гавани продолжается. Полицейские и ОМОН сейчас следят за тем, чтобы граждане не выходили на лед.

Напомним, хоровод вокруг елки участники несанкционированной акции устроили после того, как на центральной площади Владивостока появились ОМОН и полиция. Горожане при этом не выказывают агрессии, как это было зафиксировано 23 января.