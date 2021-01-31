Приморец, призывавший граждан к экстремизму в соцсетях, раскаялся в содеянном

Провокатору грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Житель Приморского края, который размещал в социальных сетях призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, принес публичные извинения, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

За свои действия житель села Новопокровка был задержан 30 января и доставлен в отдел полиции, где он и раскаялся в содеянном.

За свои действия трижды судимый мужчина теперь может получить еще одну судимость, так как в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Фигурант уголовного дела допрошен в качестве подозреваемого. Суд вскоре выберет ему меру пресечения.