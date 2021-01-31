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Синоптики рассказали, чего ждать от нового снежного циклона, который движется на Приморье

На время циклона немного потеплеет, но уже на следующий день резко похолодает
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Грядущий снегопад будет слабее, но после него в крае наступит похолодание

Грядущий снегопад будет слабее, но после него в крае наступит похолодание

Синоптики рассказали, какой будет погода 1 февраля 2021 года, и что ждать от надвигающегося снежного циклона.

По данным портала "Примпогода", этот вихрь придет с континентальных районов и запасы влаги у него не велики. Осадков выпадет меньше, чем при выходе предыдущего южного циклона. В основном в крае пройдет небольшой и умеренный снег, а вместе с ним станет поступать более теплая воздушная масса.

Во Владивостоке в понедельник ожидается облачная с небольшим снегом погода. Сильный юго-восточный ветер. Минимальная температура, -14...-16 °С, будет в начале ночи, затем начнет повышаться. Максимальная температура днем составит -3...-5 °С.

Во вторник погода резко изменится будет солнечно и холодно. Сильный северо-западный ветер. Ночью похолодает до -17...-19 °С, днем столбики термометров поднимутся до -13...-15 °С. В среду ветер стихнет, ночью станет немного холоднее, а днем – теплее, чем накануне.