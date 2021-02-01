Серийный магазинный вор отправлен под суд в Приморье

Когда жителя Находки доставили в отдел, но сознался в кражах. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Следователь отдела МВД России по городу Находке завершил расследование уголовных дел против местного жителя, обвиняемого в серии краж из магазинов и торговых павильонов.

Полиция сопоставила 13 заявлений от владельцев предприятий розничной торговли о краже товара и пришла к выводу, что, судя по почерку преступлений, орудовал один и тот же вор. Злоумышленник повреждал заднюю часть стены или входные двери, затем крал продукты питания, автозапчасти и электронную технику. Преступник нанес торговцам ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска Находки взяли вора с поличным прямо в момент совершения аналогичного преступления в городе Фокино. 37-летний, ранее судимый за имущественные преступления житель Находки был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Выяснилось, что часть краденого мужчина успел продать, а оставшееся хранил в арендованном гараже. Полицейские обыскали гараж и вернули похищенные товары предпринимателям.

Были возбуждены уголовные дела по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158, пунктом «в» части 3 статьи 158, пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

После окончания расследования дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый может получить срок до 10 лет, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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