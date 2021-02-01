Новые данные статистики пандемии COVID-19 в Приморье

169 приморцев внесены в список выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки Фото: Милана СОКОЛ

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье обнародовал данные статистики заболеваемости в крае за минувшие сутки.

За последние 24 часа медиками региона было выявлено 210 новых инфицированных COVID-19. Общее число зараженных жителей Приморья с начала пандемии составило 36548 человек.

Диагноз «коронавирус» с начала пандемии снят с 27894 человек. Эти люди считаются выздоровевшими. 169 приморцев пополнили этот список за минувшие сутки.

Количество летальных исходов от коронавируса на сегодня в крае достигло отметки — 531. За сутки от коварной болезни скончалось еще 6 жителей региона.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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