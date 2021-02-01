Полиция опровергла слухи про простреленную ногу у задержанного после митинга во Владивостоке

В УМВД заявили, что ни шокеров, ни пневматики у полиции и Росгвардии не было.Фото: instagram/vdk_news

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю опровергли информацию о применении электрошокеров и других спецсредств к доставленному в отдел полиции №4 участнику несогласованного митинга во Владивостоке. Напомним, что накануне в сети появилось видео, на котором у задержанного мужчины, который находится в отделе полиции, забинтована нога. Очевидцы сообщают, что повязка была вся в крови, а сам пострадавший утверждал, что получил огнестрельное ранение из пневматического пистолета. Но вот от чьих рук – непонятно.

- Информация о применении сотрудниками правоохранительных органов к задержанному спецсредств не соответствует действительности. У сотрудников патрульно-постовой службы и Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несанкционированном публичном мероприятии во Владивостоке, не было травматического оружия и электрошокеров, - отметили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Местные журналисты сообщают о том, что огнестрельное ранение - не фейк, но вот кто именно подстрелил участника акции - неизвестно. Между тем, сотрудники ведомства просят журналистов и блогеров воздержаться от публикаций недостоверной информации и более тщательно проверять сведения.

По предварительным же данным, всего 31 января во время несогласованного митинга во Владивостоке были задержаны порядка 76 человек. Официальных данных от правоохранителей пока не поступало.

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