Житель Владивостока лишился машины из-за долга по алиментам в 100 тысяч рублей

Судебные приставы реализовали автомобиль владивостокца, чтобы взыскать с него алименты Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебные приставы во Владивостоке взыскали долг по алиментам с местного жителя, продав его личный автомобиль.

Исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов на содержание четверых несовершеннолетних детей находилось в отделении судебных приставов уже давно: приморец пренебрегал родительскими обязательствами, перечислял деньги не в полном объеме и накопил долг — почти 100 тысяч рублей.

Судебный пристав наложил арест на личный автомобиль должника Toyota Caldina, 1990 года выпуска. Но даже тогда гражданин не приступил к погашению задолженности. Было решено передать машину на реализацию.

Имущество продали более чем за 130 тысяч рублей, благодаря чему погашен долг по алиментам и исполнительский сбор за несвоевременную выплату. Остаток денег от продажи авто отдали алиментщику.

Сейчас деньги на алименты удерживаются прямо из зарплаты мужчины, сведения о которой он предоставил сотруднику Службы, сообщила пресс-служба ведомства.

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