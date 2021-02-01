Пожар в историческом центре Владивостока случился в последний день января

Одно из самых первых зданий Владивостока на улице Светланской загорелось 31 января. Фото: сайт VL.ru

В последний день января по адресу: улица Светланская, 9 произошло возгорание старинного здания. Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной охраны города в 14:15.

Спустя 6 минут к месту происшествия уже прибыли первые пожарные подразделения. Огнеборцы в ходе разведки установили, что горят крыша и фасад трехэтажного здания. В 15:21 пожар был локализован, а в 15:31 ликвидировано открытое горение.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, для тушения было привлечено 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Физически пострадавших от огня нет.

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