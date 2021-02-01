Во Владивостоке ищут менеджера на зарплату от 300 тысяч в месяц «чистыми»

Сервис HH проанализировал вакансии в Приморье Фото: pixabay.com

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировали вакансии, открытые с начала года в Приморском крае, и составили подборку предложений с наиболее высокой предлагаемой заработной платой.

На первом месте топ-10 оказалась вакансия в торгово-производственном холдинге — «Менеджер по продажам климатического оборудования». Человеку, который попадет на эту должность предлагается от 300 тысяч рублей на руки. Помимо этого компания предлагает профобучение в корпоративном университете и возможность карьерного роста в крупной федеральной компании.

Также специалистов hh.ru заинтересовала вакансия с заработной платой в долларах. Это предложение для массажиста.

«Чаще всего такие вакансии открыты не прямым работодателем, а кадровыми агентствами, которые специализируются на подборе персонала за рубежом. Данная позиция открыта напрямую работодателем — предложение от отеля в городе Дубай (ОАЭ)», — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елена Волкова.

В топ-10 попали несколько предложений для квалифицированных рабочих: машинист погрузочно-доставочной машины — от 250 до 350 тысяч рублей до вычета налогов, мастер горный — от 275 тысяч рублей до вычета налогов, механик подземного горного добычного участка — от 220 тысяч рублей до вычета налогов.

Есть, конечно, среди самых интересных предложений вакансии начальников различных структур.

На последней строчке топовой десятки лучших предложений в регионе вакансия директора по развитию сети гипермаркетов — от 60 тысяч рублей до вычета налогов.

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