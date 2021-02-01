В течение недели вакцинация от COVID-19 начнется на всех территориях Приморья

В Приморье от коронавируса привиты уже 6500 человек. Фото: Милана СОКОЛ

До конца недели вакцину от коронавируса должны доставить во все районы Приморья. Пока иммунизация населения не проводится на девяти территориях региона, сообщает министерство здравоохранения Приморья.

— В понедельник вакцину получит Пограничный округ, во вторник — Кавалеровский, Ольгинский и Шкотовский районы, Чугуевский округ, в среду — Лазовский и Ханкайский округа, в пятницу — Надеждинский район и Тернейский округ. Первоочередная задача — организовать вакцинирование людей старшего возраста и группы риска. Чем больше граждан получат прививку, тем меньше проблем будет летом и осенью, в том числе в период роста заболеваемости ОРВИ, — подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Контроль за прививочной кампанией в крае глава региона поручил руководителям муниципальных администраций. Доклады от них должны поступать ежедневно.

— Мы пока далеки от эпидемиологического благополучия, ситуация улучшилась только немного, люди продолжают заболевать каждый день, смертность, к сожалению, падает не так быстро, как нам хотелось бы, — сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко.

На сегодня в Приморье развернуты 34 прививочных пункта. От коронавируса в крае привиты уже 6500 человек.

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