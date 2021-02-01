Улицу Капитана Шефнера во Владивостоке откроют сегодня

Улицу Капитана Шефнера откроют после снегопада Фото: Сергей БАЛАНОВ

Движение автотранспорта на улице Капитана Шефнера городские власти собираются разрешить сегодня, 1 февраля, в 15 часов. Об этом сообщили представители муниципальной дорожной службы Владивостока «Содержание городских территорий».

Ограничение трафика на самой крутой улице города было введено из-за плохих погодных условий еще 26 января. Обледенение дороги могло привести к массовым дорожно-транспортным происшествиям.

Так же вводились ограничения по въезду в город большегрузных машин, для них перекрывалось движение на объездной трассе Седанка-Патрокл. На сегодня эти ограничения уже сняты.

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