Улицу Капитана Шефнера во Владивостоке откроют сегодня

Улицу Капитана Шефнера откроют после снегопада
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Движение автотранспорта на улице Капитана Шефнера городские власти собираются разрешить сегодня, 1 февраля, в 15 часов. Об этом сообщили представители муниципальной дорожной службы Владивостока «Содержание городских территорий».
Ограничение трафика на самой крутой улице города было введено из-за плохих погодных условий еще 26 января. Обледенение дороги могло привести к массовым дорожно-транспортным происшествиям.
Так же вводились ограничения по въезду в город большегрузных машин, для них перекрывалось движение на объездной трассе Седанка-Патрокл. На сегодня эти ограничения уже сняты.
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