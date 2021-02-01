Резко упадут температуры в Приморье ближайшей ночью

Температуры в Приморье снизятся за ночь на 5 - 8 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Значительное похолодание предсказали синоптики в Приморье в ночь на 2 февраля. По данным пресс-службы Примгидромета, ближайшей ночью циклон, проходящий над краем, сместится на юг Сахалина.

В отдельных районах региона еще сохранится небольшой снег. На приморский дорогах по-прежнему будет снежный накат и гололедица. Местами усилится северо-западный ветер до 18 м/с, на побережье порывами 20 — 25 м/с.

Вслед за уходящим циклоном на территорию края вторгнется холодная воздушная масса, фон ночных температур понизится сразу на 5 — 8 градусов.

Во вторник днем вихрь уйдет в Охотское море и прекратит свое влияние на погоду Приморья. Снег закончится. Максимальная температура −14...-21 °С, на юге местами −7...-12 °С.

Во Владивостоке 2 февраля осадков не ожидается. Ночью и утром сильный ветер, порывами до 20 — 25 м/с. Температура к утру понизится до −21...-23 °С. Днем будет не выше −15...-18 °С.

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