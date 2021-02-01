Большегруз во Владивостоке снес внедорожник и застрял под теплотрассой

Трубы теплотрассы удержали мощную машину от удара о стену здания. Фото: instagram.com/dps_vl

Во Владивостоке на улице Интернациональная большегруз Hino буквально снес внедорожник и сам едва не въехал в стену многоэтажного дома.

Причиной ДТП, по утверждению очевидцев, стала скользкая не почищенная дорога. По предварительной информации, фура сорвалась с ручного тормоза и, съехав с дорожного полотна, сначала «задвинула» под теплотрассу Mitsubishi Pajero, а затем и сама, зацепившись прицепом за трубы, застыла в нескольких метрах от окон здания.

Местная жительница, выложившая видео в одну из социальных сетей, утверждает, что вскоре после этой аварии на дороге появилась муниципальная техника и занялась приведением асфальта в порядок.

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