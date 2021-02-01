Во Владивостоке пробки 10 баллов

10 баллов на дорогах Владивостока. Фото: сервис Яндекс-пробки

Вечером 1 февраля движение во Владивостоке замерло. Пробки - 10 баллов. Главная тому причина - обледеневшие подъемы и спуски.

По данным сервиса "Яндекс-Пробки", стоит не только центр города и Некрасовский путепровод, но и периферия: Золотой мост и Чуркин, Луговая, Котельникова - Нейбута и так далее.

Сразу несколько участков отмечены как опасные, в основном это крупные перекрестки.

А вот трасса Седанка - Патрокл отмечена на картах зеленым цветом. При этом о ее перекрытии ничего не сообщалось.