Завершены поиски без вести пропавшего 15-летнего Марка Орлова из Приморья

Парень пропал 23 января 2021 года. Фото: pixabay.com

15-летний Марк Орлов из Арсеньева пропал 23 января 2021 года. Парень просто ушел из местного СРЦН «Ласточка» и не вернулся. Ни через день, ни через два. О местонахождении несовершеннолетнего руководству центра ничего не было известно. На помощь поспешили волонтеры «Примпоиска».

Активисты сперва разместили информацию о пропаже парня в сети, указав в приметах, что рост Марка 175 сантиметров, он среднего телосложения и у него темно-русые волосы. В день пропажи он был одет в черную куртку и темные штаны. В качестве дополнительной информации было указано, что подросток может находиться в Чугуевском районе.

Накануне волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего Марка завершены. К счастью, повод для этого радостный. Парня нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных за помощь в распространении информации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14