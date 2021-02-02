Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Тут засада». Водитель предупреждает, что на одной из улиц Владивостока прорвало трубу

Кипяток льется прямо на проезжую часть, скоро здесь будет каток
Кристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий
Автомобилистам стоит быть предельно аккуратными на дорогах.

Автомобилистам стоит быть предельно аккуратными на дорогах.

Фото: принтскрин видео.

Утро бывает добрым, а бывает не очень. Так на улице Никифорова во Владивостоке прорвало трубу. Об этом сообщил в сети один из автомобилистов, который оказался в эпицентре событий. Кипяток разлился по проезжей части, поэтому ехать по этому участку теперь крайне опасно. Все-таки вода и 20-градусный мороз – не лучшие друзья.

- Дорога на Никифорова. Как подниматься вверх. Мы вот так едем. Тут засада, - говорит автор видео.

Пользователи сети просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, ведь такая ситуация может привести к ДТП. Велика вероятность, что из-за коммунальной аварии на Никифорова образуется затор. Лучше заранее запланировать другой маршрут, чтобы не простоять в пробке. Синоптики, тем временем, предупреждают, что на дорогах сегодня из-за морозов гололедица. Поэтому бдительными стоит быть не только на Никифорова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14