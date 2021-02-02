«Тут засада». Водитель предупреждает, что на одной из улиц Владивостока прорвало трубу

Автомобилистам стоит быть предельно аккуратными на дорогах. Фото: принтскрин видео.

Утро бывает добрым, а бывает не очень. Так на улице Никифорова во Владивостоке прорвало трубу. Об этом сообщил в сети один из автомобилистов, который оказался в эпицентре событий. Кипяток разлился по проезжей части, поэтому ехать по этому участку теперь крайне опасно. Все-таки вода и 20-градусный мороз – не лучшие друзья.

- Дорога на Никифорова. Как подниматься вверх. Мы вот так едем. Тут засада, - говорит автор видео.

Пользователи сети просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, ведь такая ситуация может привести к ДТП. Велика вероятность, что из-за коммунальной аварии на Никифорова образуется затор. Лучше заранее запланировать другой маршрут, чтобы не простоять в пробке. Синоптики, тем временем, предупреждают, что на дорогах сегодня из-за морозов гололедица. Поэтому бдительными стоит быть не только на Никифорова.

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