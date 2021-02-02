Мэрия Владивостока ищет подрядчиков на ремонт пяти улиц города

В этом году во Владивостоке проведут ремонт пяти улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Евгений Кулешов

Администрация Владивостока объявила открытые аукционы на поиск подрядчиков, которые в этом году проведут ремонт пяти улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская и Авроровская. Кроме того, несколько десятков улиц города будут ремонтировать за счет городского и краевого бюджетов и субсидий Минвостокразвития.

По итогам мониторинга дорожной ситуации и в соответствии с выделенными лимитами общая протяженность комплексно отремонтированных дорог в краевом центре по нацпроекту составит пять километров.

Ремонт улицы Ладыгина пройдет на участке от Нейбута до Адмирала Кузнецова, на Окатовой — от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой, на Харьковской — от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой, на Бородинской — от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока, на Авроровской — от Лесного переулка до Советской.

Подрядчиков определят по итогам торгов. Их победители должны провести комплексный ремонт, включая подготовку и асфальтирование проезжей части и тротуаров, восстановление инженерных коммуникаций, установку новых технических средств организации дорожного движения, барьерного ограждения на опасных участках, искусственных дорожных неровностей, а также проведение ряда других дорожных работ. Все это будет делаться под контролем администрации Владивостока и общественных наблюдателей.

По информации специалистов городского управления дорог и благоустройства, к работам приступят с середины апреля. Завершить ремонт на Ладыгина, Окатовой, Харьковской и Бородинской необходимо до середины августа. Из-за перекладки коммуникаций работы на Авроровской должны завершить в конце августа.

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