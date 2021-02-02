Амбулаторные инфекционные центры в Приморье заработали по новому

АИЦ Приморья перешли на 12-часовой рабочий день Фото: Милана СОКОЛ

Амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) в Приморском крае с 1 февраля начали работать по новому расписанию: ежедневно с 8 до 20 часов. Этот график установлен и для центров, которые раньше работали круглосуточно.

Представителя министерства здравоохранения края сообщили, что перевод АИЦ на новый режим работы связан с низкой посещаемостью центров в ночное время.

— Круглосуточные центры после перехода на 12-часовой рабочий день смогут перенаправить медицинские ресурсы на увеличение персонала в дневное время, что позволит сократить время ожидания приема, — заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Сейчас в крае действуют 12 АИЦ, куда можно обращаться температурящим пациентам с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой COVID-19.

Амбулаторные инфекционные центры в Приморском крае:

Владивостокская поликлиника № 6

— улица Черемуховая, 32, телефон: 8 (991) 068-18-37;

Владивостокская поликлиника № 9

— улица Адмирала Горшкова, 3, телефон: 8 (423) 278-79-13;

Владивостокская поликлиника № 1

— Почтовый переулок, 9, телефон: 8 (423) 226-40-32;

Владивостокская поликлиника № 3

— улица Светланская, 131, телефон: 8 (423) 226-38-08;

Артемовская городская больница № 1

— улица Партизанская,18, телефон: 8 (423) 373-89-36;

Артемовская городская больница № 2

— улица Кирова, 31, телефон: 8 (42337) 4-88-68;

Уссурийская центральная городская больница

— улица Володарского, 98, телефон: 8 (4234) 32-59-88;

Находкинская городская больница

— улица Дзержинского, 5, телефон: 8 (4236) 64-07-08;

Арсеньевская городская больница

— улица Островского, 40, телефон: 8 (42361) 4-03-70;

Лесозаводская центральная городская больница

— улица Пушкинская, 38, телефон: 8 (42355) 2-16-10;

Партизанская городская больница № 1

— улица Ленинская, 30, телефон: 8 (42363) 6-21-74;

Спасская городская больница

— улица Ленинская, 29, телефон: 8 (42352) 2-00-82.

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