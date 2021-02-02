Найдены браконьеры, убившие на «Земле леопарда» кабана и косулю

У браконьеров, охотившихся, на "Земле леопарда" найдены вещественные доказательства нарушения Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье государственные инспекторы «Земли леопарда» совместно с полицией выявили два сложных случая браконьерства на охраняемой природной территории. От рук охотников-нелегалов погибли дикие кабан и косуля.

Оба случая были раскрыли всего за двое суток. По данным пресс-службы нацпарка, первое нарушение выявлено в районе села Филипповка Хасанского района, где инспекторы нашли шкуру кабана, убитого из огнестрельного оружия. Во втором случае, на границе с заповедником «Кедровая падь» инспекторы преследовали машину браконьеров, которой удалось скрыться. На месте ночной охоты обнаружена убитая косуля.

Сотрудники нацпарка сумели в кратчайшие сроки выявить адреса и фамилии нарушителей. Обыск по адресам, проведенный совместно с Хасанским РУВД, показал причастность подозреваемых к преступлениям. Вещественные доказательства направлены на независимую экспертизу, ведется расследование.

— Все сработало как часы благодаря отлаженной работе инспекторского состава и полиции. Проводятся необходимые следственные действия, мы ждем официального заключения для привлечения людей к уголовной ответственности по всей строгости закона, — рассказал заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома.

Транспорт браконьеров Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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