В Приморье двухлетняя девочка-инвалид получила необходимое лекарство лишь с помощью прокуратуры

Вмешательство прокуратуры помогло получить ребенку в Приморье жизненно необходимое лекарство Фото: pixabay.com

Вмешательство прокуратуры помогло получить ребенку жизненно необходимый лекарственный препарат. В надзорное ведомство с просьбой провести проверку соблюдения законодательства по лекарственному обеспечению обратилась мать двухлетней девочки.

Ребенок страдает жизнеугрожающим редким (орфанным) заболеванием и имеет статус ребенка-инвалида. Консилиум врачей разрешил этой девочке незарегистрированный на территории России лекарственный препарат к индивидуальному применению. Однако региональное министерство здравоохранения отказало в закупке лекарства.

По этому факту прокуратура внесла представление, но реакции не последовало. Тогда в интересах ребенка прокуроры обратились в суд, потребовав обеспечить больную лекарственным препаратом в дозировке, назначенной медицинской организацией.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края, решением Фрунзенского районного суда Владивостока требования удовлетворены.

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