Эксперты объяснили, как будет работать «гаражная амнистия»

«Гаражная амнистия» — инструмент, который позволит не только сократить количество необходимых документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. В среднем кадастровая оценка участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Кроме того, нужно оплачивать госпошлину. Законопроект «Единой России» о гаражной амнистии предполагает, что этим будут заниматься органы местного самоуправления, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников в ходе онлайн-дискуссии с экспертами и профильными ведомствами 1 февраля. Она прошла на площадке издательского дома «Аргументы и факты».

Для подтверждения права собственности подойдет справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе или любой другой подтверждающий документ — например, техплан на гараж или выписка из технической инвентаризации. Кроме того, регионы смогут самостоятельно дополнять этот список — на случай, если есть еще какие-то документы о гаражах. Предполагается, что гаражная амнистия будет работать до 1 марта 2026 года.

При этом Павел Крашенинников подчеркнул, что она не коснется так называемых «ракушек».

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. Ракушки — это движимый объект», — пояснил он.

Законопроект дополнительно защитит землю под гаражами. Сейчас неоформленные в собственность постройки можно снести и отдать земли под застройку без какой-либо компенсации. После принятия законопроекта собственники получат гарантии даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для государственных и муниципальных нужд, например, при строительстве федеральных автодорог.

Документ поддержали профильные объединения и ведомства. В частности, Росреестр назвал гаражную амнистию «демонстрацией баланса частных и публичных интересов».

«Мы, с одной стороны, должны дать оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут их оформить. А с другой стороны, не должны дать возможность легализовать откровенный самострой, возведенный со всеми возможными нарушениями действующих правил создания объектов капитального строительства», — отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Поддержали законопроект и во Всероссийском обществе автомобилистов. Председатель организации Валерий Солдунов подчеркнул, что он отвечает интересам граждан.

«Самое главное, что движение началось — важно, чтобы закон был принят и работал на всей территории страны», — сказал он.

При этом в регионах ранее — из-за отсутствия федерального закона — вводились свои нормы регистрации гаражей. В частности, в Ульяновской области региональным законом предусмотрели возможность предоставлять в общедолевую собственность бесплатно земельный участок членам гаражных кооперативов, если есть документы, подтверждающие выделение земли, рассказал замминистра строительства и архитектуры Ульяновской области Александр Таушкин. Также были внесены изменения в градостроительный устав региона, что упростило постановку гаражных боксов на кадастровый учет, и, как следствие, оформление гаражей.

В свою очередь председатель одного из местных ГСК Даниил Рожецкий добавил, что право собственности оформляется просто и удобно – за 10 дней через «одно окно» в МФЦ или на сайте Госуслуг.

При подготовке законопроекта учли опыт регионов — 55 субъектов поделились своими практиками, которые учтут при доработке документа ко второму чтению. Ряд спорных моментов урегулируют. Сбор предложений продлится до 24 февраля.

В итоговом варианте документа предусмотрят дополнительные возможности для инвалидов — помимо приоритета на использование земельного участка для размещения гаража для людей с ОВЗ в законопроекте пропишут и места для стоянки их автомобилей около дома.

Кроме того, определят, как получить неоформленный гараж и землю в наследство — к примеру, если собственник уже умер, а имущество не зарегистрировано.

«Это важная тема, и нам ее надо обязательно отразить [в законе]», — отметил Павел Крашенинников.

Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года.

Как отмечает председатель общественного движения «Общество защиты автомобилистов Приморского края», координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Приморском крае Дмитрий Пенязь, хотя многие автомобилисты уже воспользовались "гаражной амнистией", продление этой меры актуально и сегодня.

«Гаражная амнистия" позволит в упрощенном порядке – и при содействии местных органов власти - оформить права на гаражи и землю под ними как объекты недвижимости. Они будут зарегистрированы по аналогии с "дачной амнистией". До недавнего времени требовалось согласование многих организаций и предоставление подзаконных актов местной власти. Большая часть гаражей стоит с советских времен; законы несколько раз менялись, и у граждан возникали вопросы. Что оформлять, место в гаражном кооперативе или отдельно стоящее здание? Что с землей, есть ли договор аренды? Часто возникали конфликтные ситуации. В результате «гаражной амнистии» такие спорные объекты удастся зарегистрировать и собственность в упрощенном порядке, и сложнее будет изымать их в рамках какой-нибудь уплотнительной застройки, проводимой на территории. Но гаражей много, и для оформления всего их массива требуется время - потому автомобильное сообщество Приморского края положительно оценивает продление гаражной амнистии», - заявил Дмитрий Пенязь.