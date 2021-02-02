Статистика COVID-19 за сутки в Приморье: смертность не снижается

В Приморье идет вакцинация от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

248 приморцев за минувшие сутки были вычеркнуты из списка людей, зараженных COVID-19. Теперь в Приморском крае насчитывается уже 28142 человека, перенесших коварное заболевание.

За те же 24 часа в регионе было зафиксировано 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с момента появления инфекции в Приморье был выявлено 36760 заразившихся.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в крае от коронавирусной инфекции умерли еще пять человек. Общее число летальных исходов за все время пандемии в регионе — 536.

В Приморье действует режим повышенной готовности. Обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей и «социальная дистанция».

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