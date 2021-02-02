Целый год ждала: жительница Приморья заплатила в Интернет-магазине чужими деньгами

Жительницу Артема обвиняют в краже денег с чужого банковского счета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жительницы Артема, обвиняемой в краже с банковского счета.

В 2019 году женщина, проживавшая в одном из общежитий краевого центра, случайно узнала номера и коды банковских карт своей соседки. Прошел целый год, прежде чем гражданка решилась на преступление. Выбрав товар в известном интернет-магазине, она ввела все необходимые цифры и оплатила чужими безналичными деньгами покупку почти в 30 тысяч рублей.

Когда обворованная владелица карт обнаружила списание денег, она обратилась в полицию, сотрудники которой установили личность преступницы.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, пока шло следствие обвиняемая добровольно возместила причиненный ущерб.

Сейчас уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину» направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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