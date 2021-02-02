Пункты пропуска на границе в Приморье закроют из-за китайского Нового года

МАПП в Приморье закроются на время празднования традиционного китайского Нового года Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) на российско-китайской границе в Приморье временно прекратят свою работу с 10 по 18 февраля. Об этом власти приграничных провинций КНР официально уведомили правительство Приморского края.

На каникулы МАПП уходят на время празднования традиционного китайского Нового года (Праздника Весны), который в этом году пришелся на 12 февраля.

Ранее сообщалось, что с 28 января по 14 февраля приостановил работу пункт «Краскино».

— Правительство Приморского края с уважением относится к традициям наших соседей и просит участников внешнеэкономической деятельности не планировать грузовые перевозки через пункты пропуска «Краскино», «Пограничный», «Полтавка» и «Турий Рог» в указанный период, — прокомментировал решение китайских соседей руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

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