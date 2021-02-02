Выбраны семь территорий Владивостока на участие в голосовании по благоустройству в 2022 году

Одно из уже благоустроенных общественных пространств Владивостока Пушкинский сквер Фото: Администрация Владивостока

Дирекция общественных пространств Владивостока подвела итоги предварительного отбора общественных территорий, которые могут быть благоустроены в 2022 году. В итоговый список территорий для рейтингового голосования войдут семь объектов, сообщили пресс-служба мэрии.

По данным администрации города, в предварительном отборе приняли участие почти 1400 человек. В среднем участники выбирали по три-пять территорий из семи возможных. Всего за различные локации было подано 5488 голосов.

Были выбраны:

Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо — 398 голосов.

Сквер «Чайка» (Калинина, 20) — 397 голосов.

Сквер на Русской, 46 — 373 голоса.

Сквер Некрасовский — 334 голоса.

Сквер в районе Калинина, 28-38 — 323 голоса.

Общественная территория на Иртышской, 34а — 315 голосов.

Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58 — 314 голосов.

Представители дирекции общественных пространств также отметили, что люди оставили 339 запросов на рассмотрение дополнительных территорий. В то же время попадались и объекты, которые буду благоустроены в ближайшие годы: такие, как парк Минного городка, Спортивная набережная.

"Мы рассмотрим все территории и подготовим отдельный отчет", — сообщили специалисты.

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