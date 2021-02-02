Дать работать детским развлекательным центрам просит губернатора Приморья бизнес-омбудсмен

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина Фото: Правительство Приморского края

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина обратилась к губернатору с просьбой снять ограничения по работе детских развлекательных центров.

— 2020 год был сложным для бизнеса, вводился ряд ограничений. Большая часть предприятий смогла в прошлом году возобновить свою работу и идёт по пути восстановления. К большому сожалению есть часть бизнеса, которая до сих пор не может возобновить деятельность. Постановление Правительства Приморского края № 21 — ПГ до сих пор ограничивает работу ряда отраслей, — пояснила Марина Шемилина.

Она отметила обращения от предпринимателей ряда отраслей, приходящие в ее адрес, с просьбой разрешить им работать. Бизнес-омбудсмен сообщает, что была проанализирована ситуацию в указанных сферах деятельности. Отмечается, что более чем в двадцати субъектах РФ с учетом уровня заболеваемости приняты нормативно-правовые акты, позволяющие бизнесу возобновить свою деятельность.

— Безусловно, предприниматели готовы следовать всем правилам и рекомендациям Роспотребнадзора, они готовы даже ограничить количество детей на квадратный метр для меньшего количества контактов. На данный момент вопрос находится на рассмотрении в правительстве Приморского края, — сообщила бизнес-омбудсмен.

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