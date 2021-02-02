Электронную аварийно-диспетчерскую службу собираются запустить в Приморье весной

Электронная аварийно-диспетчерская служба должна увеличить эффективность выполнения заявок в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье появится электронная аварийно-диспетчерская служба, которая в разы повысит качество и оперативность устранения аварийных ситуаций в жилых домах.

«Сервис регистрирует и контролирует выполнение аварийных заявок от жильцов круглосуточно. Параллельно отслеживается работа внутридомовых систем, соответствуют ли нормативам поступающие тепло, вода, свет», — уточнили в ООО «Приморская инвестиционная компания».

Взаимодействие жителей края с аварийно-диспетчерской службой будет строиться следующим образом...

1. Человек через мобильное приложение или звонком по телефону делает заявку. Ответить на звонок должны в течение пяти минут, а в течение 10 минут должны рассмотреть заявку с сообщением номера заявки.

2. Диспетчер фиксирует заявку в электронном журнале и определяет, какие силы необходимы для устранения аварийной ситуации.

3. Далее данные передаются непосредственным исполнителям.

4. Заявка выполняется, а фотоотчеты о выполнении направляются жильцу, подавшему заявку.

«О каждом шаге коммунальщиков сообщается заявителю, если устранение аварии затягивается по каким-либо причинам. Вместе с этим, эффективность работы обслуживающей организации может увидеть и госжилинспекция, в случае необходимости — вмешаться и поторопить компанию», — заявляют авторы идеи.

Программу планируют запустить в марте организации, вошедшие в альянс управляющих компаний Приморья.

— Конечно, наряду с внедрением этой программы «управляйки» будут комплектовать штат профессиональными специалистами, приобретать новую технику, оборудование, — сообщил представителя альянса Павел Смольский.

По заверению заместителя председателя правительства Приморского края Елены Пархоменко, такие «умные» системы должны внедрить все управляющие организации.

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