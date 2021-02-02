Дорога Нефтеветка—Кунгасный вновь открыта для автомобилистов Владивостока

Представители администрации города просят автомобилистов быть внимательными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорогу Нефтеветка — Кунгасный сегодня, 2 февраля, открыли во Владивостоке для движения автомобилей. Об этом сообщили представители администрации города.

На дублирующей дороге движение сейчас осуществляется по графику, действовавшему до ее закрытия. С 6 утра до 16 часов разрешено движение от Нефтеветки по направлению к мысу Кунгасному. С 16 до 6 утра — от Кунгасного до Нефтеветки.

Около стадиона «Строитель» по направлению к Нефтеветке установлен знак «Въезд запрещен» вместе с табличкой «1000 м». Это означает, что через километр начинается реверсивное движение, работающее по установленному расписанию.

Хотя дорожный знак со стороны мыса Чумака закрашен хулиганами зеленой краской, работники мэрии сообщают, что знак действующий.

Представители администрации города просят автомобилистов быть внимательными, помнить о графике реверсивного движения на дороге и выезжать навстречу другим автомобилям. Кроме опасности попасть в ДТП, водителю грозит штрафа в 5 тысяч рублей или лишения водительского удостоверения.

Дорога Нефтеветка – Кунгасный Фото: Яндекс.Карты

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