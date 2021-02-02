Не только льготники: доступ к субсидированным авиабилетам открыт всем дальневосточникам

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее доступ к льготным авиабилетам всем жителям Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», — говорится в сообщении.

Сейчас в список таких рейсов входит 21 маршрут с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. В программу входят перелеты в столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

В сообщении утверждается, что именно эти маршруты наиболее востребованы у жителей Дальнего Востока.

Напомним, 22 января премьер-министр подписал распоряжение о дополнительном выделении в 2021 году 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.

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