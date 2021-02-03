Сильный ветер и облачность: синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье 3 февраля

В крае без существенных осадков. На дорогах местами гололедица

Сегодня, 03 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления., сообщает "Примпогода". В крае без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -6...-18°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица, местами снежный накат. Ветер западный,юго-западный умеренный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха -12...-14°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -12...-14°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°C.