Завершены поиски пропавшего без вести 17-летнего Ивана в Приморье

В Приморье завершены поиски пропавшего без вести парня. Иван Правдин ушел из дома в селе Черниговка еще в декабре 2020 года.

Больше месяца о его судьбе молодого человека не было ничего известно. Молчали друзья, не отвечали телефоны. Поиски вели полицейские при содействии ПРОО "Примпоиск".

О парне было известно немного. рост 172 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. В день пропажи на нем была черная куртка, черные спортивные штаны, кроссовки. Кроме того, он мог находиться в Уссурийске.

Ориентировка на пропавшего парня.

В конце января поиски Ивана Правдина были завершены. Он был найден живым и здоровым. Поисковый отряд ПРОО "Примпоиск" благодарит всех, кто помогал найти пропавшего парня.