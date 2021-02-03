Похититель автобуса ехал не в Китай: полиция сообщила подробности необычного угона в Приморье

Пассажирский автобус марки Hyundai County был угнан в Артеме. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угнавшего пассажирский автобус.

О необычном угоне автотранспорта в городе Артеме «Комсомолка» писала 22 января этого года. Тогда сообщалось, что приморец увел рейсовый автобус в надежде добраться на нем в Китай. Сейчас пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сообщила подробности этой истории.

Пассажирский автобус марки Hyundai County был угнан с территории организации, расположенной по улице Пестеля. Ориентировку на транспортное средство передали во все территориальные отделы полиции. Машину сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на гострассе Хабаровск-Владивосток, где угонщик спровоцировал ДТП с грузовиком Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия.

Полицейские запросили помощи у дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, Росгвардии и начали погоню. Пытаясь скрыться, похититель автобуса таранил патрульные автомобили, создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

На требования остановиться человек за рулем не реагировал и, в конце концов, инспекторы ГИБДД применили табельное оружие, открыв огонь по колесам автобуса. Около дома № 50 на улице Саперной автобус съехал в кювет. Угонщика задержали и доставили в отдел полиции.

Задержанным оказался 33-летний житель города Артема, никогда не получавший водительское удостоверение. Он рассказал, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск. Медицинское освидетельствование выявило у водителя опьянение.

Были составлены административные материалы:

— по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ"Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния«;

— части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»;

— части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»;

— части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной пешей колонны либо занятие места в ней».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения». По статье мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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