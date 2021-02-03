Хасанскому природному парку могут присвоить международный статус

Хасанский природный парк в Приморье. Фото: сайт primoopt.ru

Хасанскому природному парку в Приморье могут присвоить международный статус Рамсарских угодий. Такое заявление сделали сотрудники Всемирного фонда охраны природы (WWF) во время пресс-конференции, посвященной году водно-болотных угодий.

— Наше внимание в этом году сосредоточено на экосистемах, расположенных в пойме Амура и его притоков. Это огромные угодья, которые очень богаты биоразнообразием. И они, естественно, нуждаются в сохранении, — цитирует слова директора амурского филиала WWF Петра Осипова ИА PrimaMedia.

Рамсарская конвенция о защите водно-болотных угодий была подписана 50 лет назад. Сегодня соглашение связывает 171 государство, на территории которых расположено 2414 водно-болотных угодья международного значения. 35 из них находится в России.

WWF планирует присвоить статус Рамсарский угодий и Хасанскому природному парку в Приморье, оценить существующие угрозы и разработать планы управления этими территорией.

Парк «Хасанский» — особо охраняемая природная территория у границы с Китаем и Кореей в дельте реки Туманная площадью около 10 тысяч гектаров. Там останавливаются перелетные водоплавающие птицы и живут редкие животные, которых нет на остальной территории России.

Об огромном пожаре на территории парка Хасанский в январе этого года «КП-Владивосток» рассказала в одном из своих недавних материалов.

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