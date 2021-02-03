Шесть летальных исходов за сутки: COVID-19 в Приморье не желает отступать

Всего за время пандемии коронавируса на территории Приморья от новой болезни умерли 542 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные по статистике пандемии коронавируса в Приморском крае опубликованы региональным штабом по борьбе с инфекцией.

За последние сутки на территории Приморья медики выявили 207 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 36967 инфицированных вирусом.

Сообщается, что за минувший день диагноз «коронавирус» был снят еще со 199 жителей края. Всего от коварной болезни сумели вылечиться 28341 человек.

Список умерших от COVID-19 за 24 часа стал больше на 6 имен. Общее количество летальных исходов от болезни на территории региона достигло отметки 542.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14