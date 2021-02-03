Пожар в торгово-развлекательном центре в Приморье потушили пожарные

В Артеме в торговом центре "Авиатор" 3 февраля произошел пожар. Скиншот видео: instagram.com/artem.news.plus_igtv

Сегодня утром, 3 февраля, в Артеме случился пожар в торгово-развлекательном центре «Авиатор», расположенном на улице Фрунзе.

Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу города в 8:44. Пожарные расчеты прибыли на место уже спустя 4 минуты после тревожного звонка.

В ходе разведки огнеборцы установили, что возгорание произошло в бытовом помещении, находящемся в подвале здания.

Локализацию огня пожарные произвели в 8:56, а еще через час пожар был полностью ликвидирован.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в тушении пожара участвовали 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

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