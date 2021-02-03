В Приморье разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю Елизавету с зелеными волосами

Пропавшая Елизавета Самсонова. Фото: ПРОО "Примпоиск"

В Приморье разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю Елизавету Самсонову. Девушка ушла из дома 1 февраля и бесследно исчезла.

Девушка-подросток проживает в городе Артем по адресу ул. Фрунзе, д. 26, но поиски одним лишь этим городом не ограничиваются. Ищут Елизавету полицейские и волонтеры ПРОО "Примпоиск", которые распространили в социальных сетях информацию о пропаже подростка.

Поиски пока не дали результатов, местонахлждение Елизаветы до сих пор неизвестно. На вид ей 14-15 лет, рост 150-155 см. На фото у Лизы другой оттенок волос, но сейчас у нее светлые волосы длиной до плеч с зеленым оттенком.

В день своего исчезновения Лиза была в зимней куртка с капюшоном, синих джинсах, высоких черных ботинках на грубой подошве. При себе имела черный тканевый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просьба звонить по телефонам: +7 914 721-22-32, или +7 994 106-89-60.