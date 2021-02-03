Еще троих участников митинга 23 января во Владивостоке разыскивает полиция

Один из моментов митинга во Владивостоке 23 января 2021 года. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

УМВД России по Приморскому краю объявило о розыске троих граждан, которые, 23 января, во время несогласованного митинга во Владивостоке, как говориться в сообщении, «напали на сотрудников полиции и офицера Росгвардии, после чего скрылись».

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Пресс-служба ведомства также опубликовала видео моментов митинга, где разыскиваемые граждане противодействуют правоохранителям. Судя по кадрам, первый из разыскиваемых находился в очень взвинченном состоянии. Впрочем, оценку адекватности поведения гражданина предстоит дать следствию.

Напомним, ранее в следственный изолятор были отправлены два других участника этой же протестной акции, которых также разыскивали за применение насилия к представителям власти. Одного из них задержали правоохранительные органы, другой пришел в полицию добровольно.

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