Осужден соцработник, обокравший пациентов психинтерната в Приморье

В «Покровском психоневрологическом интернате» работники обокрали пациентов

Октябрьский окружной суд Приморского края поставил точку в резонансном деле об обкрадывании недееспособных пациентов «Покровского психоневрологического интерната». Был осужден второй из участников преступления, о котором «Комсомолка» писала ранее.

Напомним, летом 2020 года в полицию поступило заявление представителя КГБУСО «Покровский психоневрологический интернат» о многочисленных списаниях денежных средств с банковских счетов клиентов интерната. Предварительная проверка по заявлению факты хищения денег подтвердила.

31-летний специалист по социальной работе интерната, сговорившись с коллегой, оформил доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имена 17 недееспособных клиентов учреждения. Чужие деньги злоумышленники присвоили. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 4,6 миллиона рублей.

Одного из махинаторов осудили в конце января. Мужчина получил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Теперь суд состоялся и над его подельником.

По пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» второй из участников преступления получил точно такое же наказание — 2 года 6 месяцев колонии-поселения, сообщила пресс-служба ОМВД России по Октябрьскому району.

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