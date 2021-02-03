Сломанные елочки и разрисованная остановка: вандалы вновь покуражились во Владивостоке

На стекле новой "умной" остановке во Владивостоке неизвестные оставили "автограф". Фото: сайт VL.ru

Вандалы во Владивостоке в райне Второй Речки сломали более десятка елок, высаженных вдоль проспекта 100-летия Владивостока. Деревья были высажены по плану озеленения города и явно не могли помещать в этом месте ни прохожим, ни автомобилистам.

Там же, неподалеку, на остановке «Парк Победы», возможно, те же самые дикари расписали розовым маркером стекла новенького павильона.

Около десятка елочек сломали вандалы на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: сайт VL.ru

«По данному конкретному случаю будут разбираться специалисты. Городские озеленители просят горожан сохранять растения и деревья в городе. К тем, кто стал свидетелем того, как кто-то ломает или выкапывает зеленые насаждения, просьба — сообщать в полицию. К слову, сейчас администрация города формирует мероприятия по озеленению на текущий год. Виды растений и места их высадки будут определяться совместно с Ботаническим садом», — сообщили VL.ru представители мэрии, отметив, что от рук вандалов страдают и другие растения в городе.

Администрация Владивостока определит размер ущерб, нанесенный городу в ближайшее время.

Работники мэрии сообщают, что и варварское отношение к новой «умной» остановке на «Парке Победы», увы, не единичный случай. Также была повреждена камера видеонаблюдения в павильоне на остановке «Маяк», выломана дверь на остановке «Фирсова».

Устранят повреждения будет компания Ростелеком со своим субподрядчиком, несмотря на то, что действия хулиганов не подпадают под гарантийные случаи.

Варварское отношение к городу признак бескультурья. Фото: сайт VL.ru

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14