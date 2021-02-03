Деревянный барак загорелся во Владивостока в районе Первой Речки

На улице Острякова загорелся деревянный дом. Фото: instagram.com/dps_vl

Сигнал о том, что на улице Острякова во Владивостоке горит деревянный двухэтажный жилой дом поступил на пульт пожарной охраны города 3 февраля в 12:40.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные расчеты прибыли к месту происшествия спустя 6 минут после сигнала. Разведка показала, что открытым пламенем горит стена здания. Огонь бушевал на площади 150 квадратных метров.

Из задымленных квартир были эвакуированы трое человек, один из которых маломобильный мужчина. Погибших и пострадавших нет.

В 13:46 пожар был локализован, а в 14:01 — ликвидировано открытое горение. Сейчас ведется проливка конструкций.

В тушении здания задействованы 21 человек личного состава и 7 единицы техники.

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