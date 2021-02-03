Неизвестные написали на главном памятнике Владивостока черным скотчем лозунг в поддержку Навального

Надпись с призывом освободить оппозиционера была сделана скотчем. Фото: VL.ru

На памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, стоящем на центральной площади Владивостока, сегодня, 3 февраля, появилась надпись «Навальному свободу!». Буквы нанесли на постаменты правой и левой скульптурных групп полосками черного скотча.

Похоже, что появление надписи связано с решением суда о замене Навальному условного срока на реальный — 2 года 8 месяцев в колонии общего режима. Однако вопрос, кем была сделана надпись, сторонниками оппозиционера или же их противниками, пытающимися вызвать у жителей города антипатию к протестующим, остается пока открытым.

Хочется верить, что инициаторов неумной выходки вскоре разыщут и представят общественности. Возможно, в поисках помогут установленные в районе площади в минувшую субботу новые видеокамеры наблюдения.

По информации пресс-службы администрации Владивостока, сейчас составляется заявление в полицию по факту ни много ни мало вандализма. Согласно санкциям статьи уголовного кодекса, создателю надписи грозит наказание от штрафа в 40 тысяч рублей до ареста на три месяца. Если же в правонарушении участвовала группа лиц, они даже могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Что касается надписи, она еще утром была без особых усилий удалена с памятника работниками мэрии.

Мэрия Владивостока решила обратиться в полицию из-за надписи на памятнике. Фото: VL.ru

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14