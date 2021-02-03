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Общество

«Людей не бросим»: мэр Владивостока обещал помощь жильцам сгоревшего дома

Людей, обитавших в пострадавшем от огня бараке на улице Острякова, пригласили в пункт временного размещения
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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В доме №42 на улице Острякова во Владивостоке произошел серьезный пожар. Фото Анастасия Котлярова. Сайт vlc.ru

В доме №42 на улице Острякова во Владивостоке произошел серьезный пожар. Фото Анастасия Котлярова. Сайт vlc.ru

Мэр Владивостока заявил, что городские власти окажут всю необходимую помощь жильцам дома № 42 на улице Острякова, где сегодня произошел серьезный пожар.

В горевшем деревянном двухэтажном доме насчитывается семь квартир. Постоянных проживающих — восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних и двое инвалидов, не имеющих возможность передвигаться самостоятельно. Кроме того, шесть человек проживают в доме в арендуемых квартирах.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк пообещал помочь жильцам квартир, пострадавших от огня. Фото Анастасия Котлярова. Сайт vlc.ru

Мэр Владивостока Олег Гуменюк пообещал помочь жильцам квартир, пострадавших от огня. Фото Анастасия Котлярова. Сайт vlc.ru

Глава города Олег Гуменюк лично побывал на месте чрезвычайного происшествия и предложил людям, чьи жилища пострадали от огня, проживание в пункте временного размещения на улице Нестерова.

— Всем жильцам необходимо помочь в заселении в пункт временного размещения по адресу Нестерова, 5, который мы создали для помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях. Там созданы все условия для комфортного проживания. Безусловно, поможем людям в восстановлении сгоревших документов, — сказал Гуменюк.

Также глава города сообщил, что дом находится на территории, которая планируется к развитию. По планам уже в этом году пройдут торги и будет выбран застройщик. Развитие территории подразумевает, в том числе, и расселение таких домов.

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