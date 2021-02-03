«Людей не бросим»: мэр Владивостока обещал помощь жильцам сгоревшего дома

В доме №42 на улице Острякова во Владивостоке произошел серьезный пожар. Фото Анастасия Котлярова. Сайт vlc.ru

Мэр Владивостока заявил, что городские власти окажут всю необходимую помощь жильцам дома № 42 на улице Острякова, где сегодня произошел серьезный пожар.

В горевшем деревянном двухэтажном доме насчитывается семь квартир. Постоянных проживающих — восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних и двое инвалидов, не имеющих возможность передвигаться самостоятельно. Кроме того, шесть человек проживают в доме в арендуемых квартирах.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк пообещал помочь жильцам квартир, пострадавших от огня. Фото Анастасия Котлярова. Сайт vlc.ru

Глава города Олег Гуменюк лично побывал на месте чрезвычайного происшествия и предложил людям, чьи жилища пострадали от огня, проживание в пункте временного размещения на улице Нестерова.

— Всем жильцам необходимо помочь в заселении в пункт временного размещения по адресу Нестерова, 5, который мы создали для помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях. Там созданы все условия для комфортного проживания. Безусловно, поможем людям в восстановлении сгоревших документов, — сказал Гуменюк.

Также глава города сообщил, что дом находится на территории, которая планируется к развитию. По планам уже в этом году пройдут торги и будет выбран застройщик. Развитие территории подразумевает, в том числе, и расселение таких домов.

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