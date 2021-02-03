Отключения холодной воды во Владивостоке 4 февраля: список адресов

«Примводоканал» сообщил об отключениях холодной воды 4 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От холодного водоснабжения в связи с проведением аварийных ремонтных работ 4 февраля будут отключены жилые дома на нескольких улицах Владивостока. Об этом на своем официальном сайте сообщило предприятие «Приморский водоканал».

Список адресов.

ВНС «Кирова»:

проспет 100-летия Владивостока, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155; улица Байдукова, 4, 4а, 4б, 6; улица Белякова, 5а, 7а; улица Енисейская, 1-11, 55, 2-10, 28а, 28б, 30, 32, 55; улица Каспийская, 1-15; улица Кирова, 5-49, 14-70, 112, 116; улица Магнитогорская, 3-27, 4-28; улица Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11; улица Русская, 11-а, 15, 17, 17а, 19-а; улица Чапаева, 4-26; улица Чкалова, 5, 6-30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

ВНС «Иртышская»:

улица Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30; улица Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31; улица Гамарника, 5-23; улица Героев Варяга, 2-10, 7, 11; улица Днепровская, 19, 98-В; улица Днепропетровская, 15-57, 16-38; улица Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50; Иртышский переулок 5, 11; улица Карбышева; улица Корнилова, 15-23; улица Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11; улица Металлургическая, 1-27; улица Мичуринская, 3-23, 23а, 4; улица Невская, 33; улица Постышева, 33-49, 36-42; улица Тухачевского; улица Ульяновская, 2-12/3, 7; Уссурийский переулок, 1; улица Шошина.

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