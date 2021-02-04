В Приморье ушла под лед машина, перевозящая продукты

Автомобиль провалился в полынью между Русским и Попова Фото: принтскрин видео.

Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье. Однако в этот раз причиной ЧП стала отнюдь не рыбалка. Как уверяют жители острова Попова, поездки по морю − единственный способ доставки продуктов. Из-за аварийного состояния пирса на паром запрещен въезд на авто, по крайней мере официально.

− Чтобы с Попова в больницу попасть или в магазин нужно ехать по морю до Русского, − делятся в социальных сетях жители острова.

По словам местных, паром не перевозит авто уже около 7 лет. Все это время пирс не могут привести в надлежащее состояние. При этом очевидцы отмечают, что недавно на хлипкий объект стали заезжать большегрузы. И без того тяжелые машины загружают углем, так как на него недавно перевели местную котельную. А легковому транспорту въезд запрещен. Поэтому жители острова частенько вынуждены рисковать собой, добираясь по морю.

Водителям большегрузов приходится рисковать, чтобы в домах местных жителей было тепло. Фото: Instagram/blog_vladivostok

В январе под лед провалился Toyota Land Cruiser. Владелец внедорожника выехал с острова Попова вечером. Как уверяют его знакомые, мужчина надеялся отвезти в ветеринарную клинику свою собаку и раздать щенков. Однако доехать до места назначения не удалось. Тяжелый внедорожник провалился в полынью. Авто водолазы нашли только спустя несколько суток.

− Дорога жизни, как в блокадном Ленинграде, − отмечают приморцы в интернете.

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