«Огромная просьба не визжать». Американские горки во Владивостоке показал водитель

Мужчина устроил аттракцион на выживание на скользком спуске Фото: Милана СОКОЛ

«Поехали. Огромная просьба не визжать, пока я сам не начну», – обратился к пассажирам водитель, который решил покорить ледяную горку во Владивостоке. История развернулась после снегопада на Нерчинской. Мужчина предпочел не объезжать опасную дорогу, а показал на видео все прелести нового «аттракциона».

На кадрах отчетливо заметно, что склон изрядно обледенел, превратившись в полосу препятствий. Скользкий участок с трудом преодолевают те, кто идет на подъем, и те, кто спускается вниз. Смельчак попросту отпустил тормоз и на всех парах выкатился с Нерчинской на главную дорогу, попутно сигналя, чтобы предупредить других участников движения. К счастью, во время подобного маневра никто не пострадал.

За сутки видео посмотрели больше 43 000 пользователей сети. В популярном автомобильном сообществе края появились сотни комментариев после подобного эксперимента.

«Я бы там точно не поехала. На Уборевича выезд явно удачнее», «Зачем? С водителем все ясно, ему плевать на себя, пассажиров и авто. Но для чего подвергать опасности других людей? Есть другой спуск, там конечно тоже не магистраль, однако, гораздо лучше, чем такой аттракцион», «Сегодня тоже по Руднева спускалась, просто гольный лед. А мужику реально повезло, что в этот момент никого не было на перекрестке», «Тупо, но красиво», – делятся мнениями приморцы.

Стоит отметить, что сейчас дорога на Нерчинскую уже в хорошем состоянии. По словам местных жителей, опасный участок залили реагентами.

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