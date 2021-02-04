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Общество

Машина, ушедшая под лед у острова Попова, стала причиной прокурорской проверки

Автомобиль пытался перевезти продукты на остров единственным доступным для транспорта способом
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Автомобиль, перевозивший продукты на остров, провалился под лед. Скриншот видео из соцсетей

Автомобиль, перевозивший продукты на остров, провалился под лед. Скриншот видео из соцсетей

Прокуратура города Владивостока отреагировала на сообщения в СМИ и соцсетях, организовав проверку по факту ненадлежащего транспортного обслуживания населения острова Попова.

«КП-Владивосток» также делала публикацию о происшествии рядом с островом, когда автомобиль, перевозящий продукты питания для островитян, провалился под лед и затонул.

Именно этот инцидент стал толчком для организации прокурорской проверки соблюдения муниципалитетом законодательства в сфере организации транспортного сообщения и предоставления транспортных услуг населению.

Надзорное ведомство установило, что сейчас паромы не перевозят автомобили на остров и обратно. Единственным способом попасть на территорию Попова на машине зимой является путь по льду.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Приморского края.

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