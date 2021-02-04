Глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался угонщиком автобуса из Приморья

Приморец, угнавший автобус, во время погони таранил полицейские автомобили. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Приморскому краю доложить об обстоятельствах противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

Речь идет именно о том инциденте, когда в Приморском крае мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал пассажирский автобус и уходя от преследования сотрудников внутренних дел, протаранил несколько патрульных машин и грузовик.

Подробно о происшествии вы можете прочитать в предыдущих публикациях «Комсомолки» на эту тему.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14