Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался угонщиком автобуса из Приморья

Местному руководству ведомства поручено доложить об обстоятельствах инцидента, угрожавшего жизни полицейских
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Приморец, угнавший автобус, во время погони таранил полицейские автомобили. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Приморец, угнавший автобус, во время погони таранил полицейские автомобили. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Приморскому краю доложить об обстоятельствах противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

Речь идет именно о том инциденте, когда в Приморском крае мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал пассажирский автобус и уходя от преследования сотрудников внутренних дел, протаранил несколько патрульных машин и грузовик.

Подробно о происшествии вы можете прочитать в предыдущих публикациях «Комсомолки» на эту тему.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14