153 миллиона рублей из бюджета Приморья: сгоревшую школу в селе Глубинное построят заново

Школа в селе Глубинное в Приморье загорелась в ночь на 8 января. Скиншот видео: instagram.com/svodka25

В бюджете Приморского края предусмотрели средства на строительство новой школы в селе Глубинное вместо сгоревшей в начале года. Соответствующие корректировки в главный финансовый документ региона представила на внеочередном заседании Законодательного Собрания председатель правительства края Вера Щербина.

— Сейчас работа по конструктиву и расчетам стоимости объекта завершена, нужно как можно скорее заключать контракты, чтобы к 1 сентября школа была построена, — сообщила Вера Щербина.

Новую школу в селе поставят на прежнем месте на уцелевшем фундаменте прежнего здания. Она планируется на 90 школьников и 20 воспитанников детского сада.

Планируемая стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на восстановление школы составляет 153,2 миллиона рублей. Деньги намерены изыскать в переходящих остатках бюджетных средств.

С учетом внесенных изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год составят: доходы — 139,7 миллиарда рублей, расходы — 144,2 миллиарда.

Напомним, школа села Глубинное сгорела в ночь на 8 января 2021 года. Временно школьники занимаются в здании сельского дома культуры.

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